شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى من بكركي: نلتقي لنحذر مجددا من خطورة استقواء الخارج بالداخل واستقواء اي طائفة على اخرى ويجب إسكات الأصوات المنادية بأيّ صيغة من صيغ التقسيم والتشرذم المناطقي أو الطائفي

أبي المنى: نتمسك بالشراكة الروحية والوطنية التي هي مصدر قوّة لبنان ويجب اسكات الأصوات المنادية بأي صيغة من صيغ التقسيم

أبي المنى: نتمسك بالشراكة الروحية والوطنية التي هي مصدر قوّة لبنان ويجب اسكات الأصوات المنادية بأي صيغة من صيغ التقسيم

الخطيب: ان وحدتنا الوطنية هي الارض الصلبة التي يستند اليها للدفاع عن الاوطان فاذا ما كانت رخوة ابتعلتنا قبل ان يصل العدو الينا