أبي المنى: نتمسك بالشراكة الروحية والوطنية التي هي مصدر قوّة لبنان ويجب اسكات الأصوات المنادية بأي صيغة من صيغ التقسيم

البطريرك يازجي من بكركي: اجتماعنا رسالة داخلية لشعبنا لكي يرى الناس جميعاً اننا سوية وانه لا يفرقنا اي شيء وانه في المخاطر علينا ان نكون يدا واحدة مسيحيين ومسلمين

البطريرك يازجي من بكركي: اجتماعنا رسالة داخلية لشعبنا لكي يرى الناس جميعاً اننا سوية وانه لا يفرقنا اي شيء وانه في المخاطر علينا ان نكون يدا واحدة مسيحيين ومسلمين

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى من بكركي: نلتقي لنحذر مجددا من خطورة استقواء الخارج بالداخل واستقواء اي طائفة على اخرى ويجب إسكات الأصوات المنادية بأيّ صيغة من صيغ التقسيم والتشرذم المناطقي أو الطائفي