حماس: قصف الاحتلال المجرم مركزا للأونروا لتوزيع المساعدات في جباليا جريمة إبادة تهدف لتهجير شعبنا

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النائب بلال عبدالله للـLBCI: المناخ الذي تحاول القمّة الروحيّة بثّه اليوم "ايجابيّ جدًا" ويجب وقف اطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن