كتائب القسام: ندك بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة شمال مدينة غزة

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جورج كتانة: 14 غارة استهدفت مدنية النبطية ويفترض أن عدد الشهداء في البلدية هو 6 بالاضافة الى مفقود وفق المعلومات الأولية وهناك شهيد من الدفاع المدني في النبطية ويحتمل أن هناك أشخاصا تحت الأنقاض