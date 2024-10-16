الوكالة الوطنية: طائرات اسرائيلية حربية تشن حزاما ناريا تزامنا مع قيام فرق الاسعاف بتشييع الشهداء في بلدة جويا

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مصادر للـLBCI: السفير السعودي عاد إلى بيروت الأحد لمدة ٢٤ ساعة فقط لتدشين حملة الإغاثة السعودية وإحاطة رئيس الحكومة بعدد الشحنات والمحتويات وعاد إلى الرياض الإثنين والسفارة السعودية مغلقة منذ أسبوعين بانتظار تحسن الأوضاع لتعيد فتح أبوابها