وزير الخارجية المصري: الانقسام الأوروبي بشأن الوضع في غزة ولبنان يبعث "برسائل خاطئة" لإسرائيل والمنطقة

شارل عربيد من السراي: ما يهمنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو كيف سيكون تأثير هذه الأزمة على الوقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد ويجب تأمين ديمومة العمل داخل المؤسسات ونطالب بوجود هيئة طوارىء اقتصادية اجتماعية لتواكب المرحلة المقبلة

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