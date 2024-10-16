شارل عربيد من السراي: ما يهمنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو كيف سيكون تأثير هذه الأزمة على الوقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد ويجب تأمين ديمومة العمل داخل المؤسسات ونطالب بوجود هيئة طوارىء اقتصادية اجتماعية لتواكب المرحلة المقبلة

وزير البيئة من السراي: هناك 3 مصادر من المساعدات الأول هو برنامج الاستجابة لحالة النزوح وهو مع المنظمات الدولية والأممية والمصدر الثاني هو المساعدات العينية من الدول الصديقة والشقيقة أما المصدر الثالث فهو عبر الوزارات والإدارات

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