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26
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
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o
كسروان
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o
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رويترز: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
رويترز: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
غارة على بلدة معروب
آخر الأخبار
2024-10-16 | 07:15
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غارة على بلدة معروب
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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10:15
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب
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غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب
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خبر عاجل
2024-10-14
صاحب المبنى المستهدف في ايطو يؤكد للـ LBCI أن الشخص الذي استأجر المنزل هو من آل حجازي وكان استأجره لـ 8 عائلات معظمهم من كبار السن مع طفل وتشير معلومات أخرى الى أن العائلات هي من آل فقيه وآل حجازي
خبر عاجل
2024-10-14
صاحب المبنى المستهدف في ايطو يؤكد للـ LBCI أن الشخص الذي استأجر المنزل هو من آل حجازي وكان استأجره لـ 8 عائلات معظمهم من كبار السن مع طفل وتشير معلومات أخرى الى أن العائلات هي من آل فقيه وآل حجازي
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خبر عاجل
10:29
رويترز: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
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وزارة الدفاع الإيطالية: الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل تقول إنه لا يمكن لحزب الله استخدام أفراد القوة الدولية دروعا بشرية
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مفوض عام الأونروا: مع اقتراب فصل الشتاء من المرجح أن يواجه سكان غزة المجاعة وسوء التغذية الحاد
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مفوض عام الأونروا: مع اقتراب فصل الشتاء من المرجح أن يواجه سكان غزة المجاعة وسوء التغذية الحاد
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اجتماع بين لجنة الطوارئ الحكومية ولجنة الاقتصاد النيابية بحث في كيفية التعاطي مع الأزمة
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08:40
اجتماع بين لجنة الطوارئ الحكومية ولجنة الاقتصاد النيابية بحث في كيفية التعاطي مع الأزمة
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطلق مراكز إستشفائية جديدة
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كاميرا الـLBCI تدخل حيّ الجامع في رياق الذي تعرض لغارات اسرائيلية
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صور لم تسلم اليوم من الاعتداءات الاسرائيلية...
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07:32
في العمق الجنوبي مواجهات عنيفة على طول الخط الحدودي..
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07:32
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رؤساء الطوائف في بكركي للمشاركة في القمة المسيحية الإسلامية... "لبنان سيبقى وطننا جميعا"
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