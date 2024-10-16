المستشار الألماني عن إرسال الأسلحة لإسرائيل: هناك شحنات جرى تسلميها وسيتم إرسال المزيد في المستقبل

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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات المتتالية الإسرائيلية أمس على بلدة قانا أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 54 شخصا بجروح ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة