مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: ينبغي إدخال المزيد من الغذاء والإمدادات الأخرى إلى غزة على الفور ولا بد من هدنة إنسانية للسماح بمزيد من حملات التطعيم

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك