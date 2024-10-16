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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بيت جن والبقيعة في الجليل الأعلى للتحذير من مسيرة

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2024-10-16 | 11:20
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بيت جن والبقيعة في الجليل الأعلى للتحذير من مسيرة
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بيت جن والبقيعة في الجليل الأعلى للتحذير من مسيرة

 
 
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