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البقاع
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o
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o
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o
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o
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بيت جن والبقيعة في الجليل الأعلى للتحذير من مسيرة
آخر الأخبار
2024-10-16 | 11:20
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بيت جن والبقيعة في الجليل الأعلى للتحذير من مسيرة
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