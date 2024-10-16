جنبلاط: موقفنا والرئيسين بري وميقاتي واضح وهو وقف اطلاق النار على قاعدة القرار 1701 وانتخاب رئيس وفاقي ومهما صدرت من مواقف غير مؤيدة للقاء الثلاثي فنحن نقبل بالحوار

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك