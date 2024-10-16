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o
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o
متن
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غارة على سهل طاريا
آخر الأخبار
2024-10-16 | 12:07
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غارة على سهل طاريا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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