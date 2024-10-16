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جنبلاط بعد لقائه ميقاتي: وثيقة الطائف واضحة جدا لناحية بسط سيادة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة واتمنى العودة اليها والتمسك بها وهي تشتمل على تأكيد تطبيق اتفاق الهدنة الذي وقع بين لبنان واسرائيل سنة 1949

آخر الأخبار
2024-10-16 | 12:31
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جنبلاط بعد لقائه ميقاتي: وثيقة الطائف واضحة جدا لناحية بسط سيادة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة واتمنى العودة اليها والتمسك بها وهي تشتمل على تأكيد تطبيق اتفاق الهدنة الذي وقع بين لبنان واسرائيل سنة 1949
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جنبلاط بعد لقائه ميقاتي: وثيقة الطائف واضحة جدا لناحية بسط سيادة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة واتمنى العودة اليها والتمسك بها وهي تشتمل على تأكيد تطبيق اتفاق الهدنة الذي وقع بين لبنان واسرائيل سنة 1949

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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