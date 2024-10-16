جنبلاط بعد لقائه ميقاتي: وثيقة الطائف واضحة جدا لناحية بسط سيادة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة واتمنى العودة اليها والتمسك بها وهي تشتمل على تأكيد تطبيق اتفاق الهدنة الذي وقع بين لبنان واسرائيل سنة 1949

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