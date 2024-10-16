البيت الأبيض: سنواصل مراقبة الوضع في لبنان عن كثب وإجراء محادثات للتوصل إلى حل دبلوماسي

الأنظار تتجه نحو القمة الروحية في بكركي... وهذا هو التوجه العام (الأنباء الالكترونية)

الأنظار تتجه نحو القمة الروحية في بكركي... وهذا هو التوجه العام (الأنباء الالكترونية)

الجيش الإسرائيلي: الفرقة 98 تواصل عملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان وقد ضربنا أكثر من 140 هدفا لحزب الله من الجو