أبي رميا لـ حوار المرحلة: أؤمن أن الجميع يطمح ويتوق إلى وقف إطلاق النار

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في وسط أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة ونؤكد استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في وسط أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة ونؤكد استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة

سلسلة من الغارات على بلدات ياطر وعيتا الشعب وحداثا والمنطقة الواقعة بين القليلة والحنية وزبقين مع قصف مدفعي عنيف لقرى القطاع الغربي في قضاء صور