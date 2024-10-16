أبي رميا لـ حوار المرحلة: الأمة جمعاء تطلب اليوم وقف إطلاق النار والعودة إلى السلام وميقاتي يتواصل مع العالم ويستطيع التوصل إلى وقف النار لكن السؤال هل إسرائيل تريد ذلك؟

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