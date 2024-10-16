بلال الحشيمي لـ حوار المرحلة: لم تتم دعوتي إلى لقاء معراب 2 بسبب بعض التحفظات على اللقاء 1 وإصراري على التحدث عن إتفاق الطائف أولًا

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