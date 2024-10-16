الحشيمي لـ حوار المرحلة: لبنان أصبح للأسف وحيدًا ونحن بحاجة إلى إعادة علاقاتنا وإلإنفتاح على العالم العربي والغربي وذلك لا يحصل إلا من خلال وجود رئيس للجمهوية

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