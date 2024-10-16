رئيس الوزراء القطري عن محادثات وقف إطلاق النار في غزة: لم يكن هناك تواصل مطلقًا من جميع الأطراف في الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة الماضية

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