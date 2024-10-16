الوكالة الوطنية: إصابات في الغارة على طيردبا والطيران المسير يحلق بكثافة في أجواء صور ومحيطها

بعد يوم مليء بالغارات الاسرائيلية..اليكم آخر المستجدات من البقاع

بعد يوم مليء بالغارات الاسرائيلية..اليكم آخر المستجدات من البقاع

موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي: نأخذ على محمل الجد تحذير واشنطن بشأن حظر الأسلحة إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة