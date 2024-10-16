غارة على مجدل زون وأخرى على أطراف قبريخا

الراعي في مستهل القمة الروحيّة المسيحيّة - الإسلاميّة: الوطن مجروح في العمق وكلّنا هنا لمداواة هذه الجراح ونحن هنا لعزاء قلوبنا وقلوب شعبنا المصاب بعمق وهذا دورنا كرؤساء روحيين وينتظره منا شعبنا

الراعي في مستهل القمة الروحيّة المسيحيّة - الإسلاميّة: الوطن مجروح في العمق وكلّنا هنا لمداواة هذه الجراح ونحن هنا لعزاء قلوبنا وقلوب شعبنا المصاب بعمق وهذا دورنا كرؤساء روحيين وينتظره منا شعبنا

جميع الجهات تشارك في القمة الروحية في بكركي لمواكبة التطورات وللتأكيد على التضامن بين اللبنانيين واظهار موقف لبناني موحد يتعلق بوقف اطلاق النار