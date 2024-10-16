الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين بأربعة صواريخ على بلدة الخيام

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المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لن نتهاون في الدفاع عن أمننا ومصالحنا ويجب ألا يختبر أحد قوتنا العسكرية ونسعى وندعو إلى السلام في المنطقة ولا خلافات لدينا مع أحد