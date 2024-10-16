الوكالة الوطنية للإعلام: الغارات الإسرائيلية متواصلة على بلدة الخيام وتسجيل 7 غارات في أقل من عشر دقائق

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى من بكركي: نلتقي لنحذر مجددا من خطورة استقواء الخارج بالداخل واستقواء اي طائفة على اخرى ويجب إسكات الأصوات المنادية بأيّ صيغة من صيغ التقسيم والتشرذم المناطقي أو الطائفي

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى من بكركي: نلتقي لنحذر مجددا من خطورة استقواء الخارج بالداخل واستقواء اي طائفة على اخرى ويجب إسكات الأصوات المنادية بأيّ صيغة من صيغ التقسيم والتشرذم المناطقي أو الطائفي

الخطيب: ان وحدتنا الوطنية هي الارض الصلبة التي يستند اليها للدفاع عن الاوطان فاذا ما كانت رخوة ابتعلتنا قبل ان يصل العدو الينا