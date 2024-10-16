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الوكالة الوطنية للإعلام: الغارات الإسرائيلية متواصلة على بلدة الخيام وتسجيل 7 غارات في أقل من عشر دقائق
آخر الأخبار
2024-10-16 | 16:43
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الوكالة الوطنية للإعلام: الغارات الإسرائيلية متواصلة على بلدة الخيام وتسجيل 7 غارات في أقل من عشر دقائق
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