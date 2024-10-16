إسرائيل تؤكد بعد حادث جديد في لبنان أن اليونيفيل ليست هدفًا

عبدالله للـLBCI: المناخ الذي تحاول القمّة الروحيّة بثّه اليوم ايجابيّ جدًا

عبدالله للـLBCI: المناخ الذي تحاول القمّة الروحيّة بثّه اليوم ايجابيّ جدًا

عبدالله للـLBCI: هل يجب أن يُقال لحزب الله ان يُسلّم سلاحه أم يجب أن نجلس كنواب مع الحزب ونناقش معه موضوع السلاح بعد الحرب وليس في وقت الحرب