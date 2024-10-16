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حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح
آخر الأخبار
2024-10-16 | 18:20
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حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح
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