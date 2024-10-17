القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل في الرشقة الأخيرة

الجزيرة: رشقة صاروخية من لبنان تستهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا

الجزيرة: رشقة صاروخية من لبنان تستهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا

الجيش اللبناني: اليوم ما بين الساعة 9.00 والساعة 13.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية