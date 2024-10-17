غارة على تمنين (صورة)

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مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: قرار أميركا منح إسرائيل شهرا لحل الأزمة الإنسانية في غزة غير كاف وسيموت الكثيرون خلال هذا الوقت ونأمل أن يندد مجلس الاتحاد الأوروبي بشدة بالهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل