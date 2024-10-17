سليم الصايغ للـ LBCI: القمة الروحية هي وطنية ومن اليوم يجب أن يُنتخب رئيس الجمهورية ولا أحد قال إن الرئيس يجب أن يأتي بأغلبية الثلثين

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك