الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غارة على بلدة برج الشمالي

آخر الأخبار
2024-10-17 | 06:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غارة على بلدة برج الشمالي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غارة على بلدة برج الشمالي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الشمالي

LBCI التالي
الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الحرب في القطاع إلى 42438 شهيدا
جيسي عبدو في رسالة شكر مؤثرة: دعمكم وحبكم بعدو عم يوصل كل يوم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:43

إنطلاق أعمال وزارة الأشغال لتعزيل وتوسيع مصبّ نهر بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:37

القصف مستمر على النبطية والطيران الاسرائيلي أغار على مختلف القرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:35

في الجنوب... الاشتباكات من مسافة صفر لم تهدأ

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بعد تلقي 3 اتصالات تهديد متتالية... إخلاء مبنى وسط بيروت يضم مكتب الجزيرة وسفارتين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:43

إنطلاق أعمال وزارة الأشغال لتعزيل وتوسيع مصبّ نهر بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:37

القصف مستمر على النبطية والطيران الاسرائيلي أغار على مختلف القرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:35

في الجنوب... الاشتباكات من مسافة صفر لم تهدأ

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بعد تلقي 3 اتصالات تهديد متتالية... إخلاء مبنى وسط بيروت يضم مكتب الجزيرة وسفارتين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:26

أدرعي إلى سكان منطقة حاروف: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

LBCI
منوعات
2024-09-03

رنيم بو خزام لمتابعيها: "كونوا على الموعد لمعرفة سبب غيابي" (صورة)

LBCI
منوعات
2024-09-06

على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2024-10-13

بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:43

إنطلاق أعمال وزارة الأشغال لتعزيل وتوسيع مصبّ نهر بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:37

القصف مستمر على النبطية والطيران الاسرائيلي أغار على مختلف القرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:35

في الجنوب... الاشتباكات من مسافة صفر لم تهدأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:23

وسط تعتيم من الجانب الاسرائيليّ... هاجس بوقف سقوط صواريخ حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

الصورة من منطقة صور بعد إنذار الجيش الاسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
04:00

جديد التوغل البري الاسرائيلي والمواجهات مع حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:47

سلسلة غارات اسرائيلية على بعلبك والهرمل والمنطقة الحدودية مع سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:26

محاولة تسلل اسرائيلية واستهداف آليات عسكرية في اللبونة- جل العَلَم

LBCI
أخبار لبنان
14:20

وزارة الأشغال تنظف مجاري مياه الأمطار في الضبيه…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:48

حقيقة أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين

LBCI
أمن وقضاء
02:57

أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان البقاع ...

LBCI
خبر عاجل
13:16

توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية

LBCI
خبر عاجل
13:37

الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين

LBCI
خبر عاجل
10:48

أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
01:27

الجيش اللبناني: اليوم ما بين الساعة 9.00 والساعة 13.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
03:55

أدرعي يوجّه إنذارا ثانيا إلى سكان البقاع وهذه المرة في مبنى في سرعين التحتا

LBCI
خبر عاجل
10:29

رويترز: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More