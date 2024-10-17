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كسروان
28
o
متن
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غارة على بلدة برج الشمالي
آخر الأخبار
2024-10-17 | 06:31
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غارة على بلدة برج الشمالي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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