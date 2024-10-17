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غارة استهدفت مجمع "شبيب التجاريّ" على طريق عام حاروف -جبشيت
آخر الأخبار
2024-10-17 | 10:06
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غارة استهدفت مجمع "شبيب التجاريّ" على طريق عام حاروف -جبشيت
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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