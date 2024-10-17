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الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية على البيسارية

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2024-10-17 | 11:57
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الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية على البيسارية
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الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية على البيسارية

 
 
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