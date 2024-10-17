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نتنياهو: سنواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن

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2024-10-17 | 13:34
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نتنياهو: سنواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن
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نتنياهو: سنواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن

 
 
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