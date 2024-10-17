النائب ميشال الدويهي لـ"جدل": لا يمكن كنّا أن ندخل الى الحياة السياسية الا عبر ثورة 17 تشرين وهذه الثورة أكدت أن الشعب اللبناني شعب حيّ

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