المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في وادي قطمون في محيط رميش

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الجيش الاسرائيلي: قضينا على حسين محمد عواضة قائد كتيبة في حزب الله في منطقة بنت جبيل وكان مسؤولًا عن عمليات إطلاق قذائف من عدة قرى في منطقة بنت جبيل نحو الاراضي الاسرائيلية