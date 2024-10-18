الأبيض: لدينا ما يكفينا من الأدوية ٤ أشهر ضمنًا وشركة طيران “الميدل ايست” أعطت أولوية للاستيراد الطبيّ وهذه الحركة في الاستيراد طبيعية أي متى ينفذ الدواء بعد ٤ أشهر تصلنا كميات جديدة

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