وزير الصحة: كنا طالبنا منحة بعدة ملايين من الدولارات من الخارج لدعم وتقوية الامن الصحي في لبنان وتم قبول الطلب الامر الذي سيحسّن أمننا الصحي

ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان

ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان

الأبيض: نحن في الدرجة الأعلى من الجهوزية في حال انتشر الكوليرا لكنّنا قلقون من الانتشار في مراكز الايواء