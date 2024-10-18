ياسين: وزارة الطاقة قامت بدراسات لتأمين حاجات التدفئة في مراكز الايواء أمّا المياه فجُهّزت ٤٥٠ مدرسة من ناحية الاستحمام وتوابعها لكن هناك نقص في هذا الشق في ٦٠٠ مركز ونعمل على تجهيزها

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