المتحدث باسم اليونيفيل: استُهافنا عدة مرات خمس منها عمدًا

المتحدث باسم اليونيفيل: علينا البقاء في لبنان ومعنويات قوات حفظ السلام لا تزال مرتفعة للغاية

المتحدث باسم اليونيفيل: علينا البقاء في لبنان ومعنويات قوات حفظ السلام لا تزال مرتفعة للغاية

المتحدث باسم اليونيفيل: الدمار والخراب الذي لحق بالعديد من القرى في لبنان على طول الخط الأزرق وما بعده صادم