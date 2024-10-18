الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غارة على بلدة جويا في قضاء صور

آخر الأخبار
2024-10-18 | 05:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غارة على بلدة جويا في قضاء صور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غارة على بلدة جويا في قضاء صور

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

LBCI التالي
المقاومة الإسلامية :‌‌ استهداف ثكنة يوأف في الجولان ‏السوري المحتل بصلية صاروخية
المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: القوات الإسرائيلية تستخدم أساليب فتاكة أشبه بالحرب في الضفة الغربية مما يثير مخاوف جدية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:33

بايدن: مقتل السنوار فرصة لـ"إطلاق مسار نحو السلام"

LBCI
أخبار لبنان
08:30

بري دعا الى جلسة عامة الثلثاء لانتخاب اللجان وتابع مع زواره الاوضاع العامة..الحوت: رئيس المجلس فخور بما تقوم به "الميدل ايست"

LBCI
آخر الأخبار
08:22

المقاومة الإسلامية: ‏استهداف تجّمع لجنود الجيش الاسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية

LBCI
آخر الأخبار
08:20

غارة اسرائيلية تستهدف حي الراهبات في النبطية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:22

المقاومة الإسلامية: ‏استهداف تجّمع لجنود الجيش الاسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية

LBCI
آخر الأخبار
08:20

غارة اسرائيلية تستهدف حي الراهبات في النبطية

LBCI
آخر الأخبار
08:07

الحية: أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات

LBCI
آخر الأخبار
08:05

رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: استشهاد القائد السنوار ومن سبقه من القادة لن يزيد حركتنا إلا قوة وصلابة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2024-10-15

إرتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
12:10

مهى فتوني تعبر عن حبها لبلدها بكلمات مؤثرة: هلق أنا بلبنان وعم بشتقله

LBCI
منوعات
2024-09-08

في كرواتيا... دب يهاجم سائحًا داخل منتزه وطني

LBCI
خبر عاجل
14:51

معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:04

هدوء حذر يشهده البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

قصف يطال قرى محيطة للمدينة في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:00

مشهد صور… قصف ورفع أنقاض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

التطورات الميدانية الجنوبية الأخيرة

LBCI
أخبار دولية
06:51

بايدن: اغتيال السنوار يمثّل لحظة ارتياح للإسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

اغتيال السنوار لا يزال يتفاعل داخل إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:53

القصف الاسرائيليّ مستمر على مناطق البقاع… وهدوء ساد على ليل بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:51

التوغلات والاشتباكات مستمرة على الحدود… إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
14:35

مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
16:19

أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار

LBCI
خبر عاجل
14:51

معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة

LBCI
خبر عاجل
12:51

انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع

LBCI
أخبار لبنان
03:20

ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:21

بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو

LBCI
أخبار لبنان
05:05

أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:37

أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More