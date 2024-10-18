يسرائيل هيوم: الانتهاء من تشريح جثة السنوار في معهد أبو كبير للطب الشرعي ونقل الجثة إلى مكان سري ومن الممكن أن تستخدم الجثة ورقة مساومة في المستقبل

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