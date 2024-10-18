غارة اسرائيلية تستهدف حي الراهبات في النبطية

المقاومة الإسلامية: ‏استهداف تجّمع لجنود الجيش الاسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية

المقاومة الإسلامية: ‏استهداف تجّمع لجنود الجيش الاسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية

الحية: أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات