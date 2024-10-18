ميقاتي بعد لقائه رئيسة الحكومة الايطالية: لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار ونشدد على التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرارات الدولية الخاصة به لا سيما 1701 وابديت استعدادا لتعزيز وجود الجيش بالجنوب بالتعاون مع اليونيفل

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