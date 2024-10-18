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الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على بلدتي القليلة ومعروب

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2024-10-18 | 11:36
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الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على بلدتي القليلة ومعروب
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الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على بلدتي القليلة ومعروب

 
 
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