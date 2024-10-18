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بيان لوزيري خارجية الولايات المتحدة وألمانيا: السنوار وقف في طريق وقف إطلاق النار بغزة وموته قد يخلق فرصة لإنهاء الصراع
آخر الأخبار
2024-10-18 | 11:40
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بيان لوزيري خارجية الولايات المتحدة وألمانيا: السنوار وقف في طريق وقف إطلاق النار بغزة وموته قد يخلق فرصة لإنهاء الصراع
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