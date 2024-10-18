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سلاح الجو الإسرائيلي: اعترضنا 3 صواريخ عبرت الحدود من لبنان

آخر الأخبار
2024-10-18 | 12:30
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سلاح الجو الإسرائيلي: اعترضنا 3 صواريخ عبرت الحدود من لبنان
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سلاح الجو الإسرائيلي: اعترضنا 3 صواريخ عبرت الحدود من لبنان

 
 
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