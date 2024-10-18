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الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية مستهدفا بلدات كفرا وياطر وحداثا وصربين في قضاء بنت جبيل وتزامن ذلك مع قصف مدفعي إسرائيلي طاول بلدة حداثا
آخر الأخبار
2024-10-18 | 12:59
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الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية مستهدفا بلدات كفرا وياطر وحداثا وصربين في قضاء بنت جبيل وتزامن ذلك مع قصف مدفعي إسرائيلي طاول بلدة حداثا
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