حميه للـLBCI: البرلمان الايراني اصدر بيانًا رسميًا قائلا ان الكلام الذي نقل عن قاليباف غير دقيق وايران تدعم ما يقره الشعب اللبناني وحكومته ومن الطبيعي ان يستدعي ميقاتي ووزير الخارجية القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت

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