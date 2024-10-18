حميه للـLBCI: بري على تنسيق كامل مع حزب الله على المستوى السياسي ووقف اطلاق النار أمر أساسيّ والسؤال كيف سيذهب بعض النواب الى البرلمان لانتخاب رئيس وهم مهددون؟ اذا فالنبدأ بوقف اطلاق النار

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