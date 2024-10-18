المقاومة الإسلامية: ‏استهدفنا دبابة ميركافا في محيط موقع العباد بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

وزير الصحة: كنا طالبنا منحة بعدة ملايين من الدولارات من الخارج لدعم وتقوية الامن الصحي في لبنان وتم قبول الطلب الامر الذي سيحسّن أمننا الصحي

وزير الصحة: كنا طالبنا منحة بعدة ملايين من الدولارات من الخارج لدعم وتقوية الامن الصحي في لبنان وتم قبول الطلب الامر الذي سيحسّن أمننا الصحي

الأبيض: نحن في الدرجة الأعلى من الجهوزية في حال انتشر الكوليرا لكنّنا قلقون من الانتشار في مراكز الايواء